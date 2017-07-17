نقل شقيق الرئيس الإيراني إلى المستشفى في ثاني يوم من اعتقاله

واستدعت السلطات حسين فريدون لاستجوابه يوم السبت في قضية فساد يواجه فيها تهما غير محددة. وقالت وكالة فارس للأنباء إن السلطات اعتقلته في وقت لاحق عندما لم يتمكن من دفع كفالة حددتها بأكثر من 15 مليون دولار.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi القبض على شقيق الرئيس الإيراني

وفريدون دبلوماسي كبير شارك في المحادثات التي أدت إلى التوصل للاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. وفسر بعض أنصار روحاني التهم الموجهة لفريدون على أنها خطوة من السلطة القضائية المحافظة لتشويه صورة الرئيس.

وذكر موقع وكالة تسنيم على الإنترنت أن فريدون مثل أمام المحكمة اليوم الاثنين لكنه نقل إلى المستشفى بعد أن بدا أنه في حالة ليست جيدة.

وقالت الوكالة "لم تكن صحة فريدون على ما يرام منذ اللحظة التي ظهر فيها في المحكمة وفي النهاية لم تعقد جلسة الاستجواب وغادر المتهم المحكمة في سيارة إسعاف لأن حالته الصحية أصبحت حرجة".

ولم ترد معلومات أخرى عن حالته الصحية. ولم يدل روحاني بأي تصريحات رسمية عن اعتقال شقيقه أو نقله للمستشفى.