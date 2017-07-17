موغيرني لا تملك معلومات عن خطط بلجيكا الانسحاب من عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية

بروكسل — سبوتنيك. وقالت موغيريني للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع لوزراء الخارجية للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم: "لا، لم أسمع بمثل هذا المقترح من قبل وزير الخارجية البلجيكي".

© Sputnik. Francois Lenoir موغريني: إسقاط المقاتلة السورية يبين عدم وجود بديل للمفاوضات

ودعا وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، يوم أمس الأحد، بلاده إلى سحب فرقاطتها من المشاركة في مهمة للاتحاد الأوروبي لمكافحة شبكات تهريب البشر قرب ليبيا لأن وجود مثل تلك القطعة البحرية يشجع المهاجرين على القيام بتلك الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، بحسب رويترز.

ويذكر أن بلجيكا أرسلت ا فرقاطة للمشاركة في عملية "صوفيا" للاتحاد الأوروبي لرصد شبكات تهريب البشر واعتراضها قبالة الساحل الليبي والتي عادة ما ترسل المهاجرين نحو إيطاليا في قوارب متهالكة لا تصلح للإبحار.

وفقا لما ذكرته وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" في وقت سابق من هذا الشهر، خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري وصل نحو 85 ألف شخص إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا بزيادة تبلغ الخمس مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأضافت "فرونتكس" إن أكبر أعداد من الوافدين جاءت من نيجيريا وبنغلادش وساحل العاج وهي دول ليس من المرجع قبول القادمين منها كطالبي لجوء في أوروبا.