جندي إيراني يقتل ثلاثة في ثكنة وينتحر

© AFP 2017/ ATTA KENARE إيران: يمكن لإحدى محافظاتنا أن تسد حاجات قطر

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في بلدة آبيك التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي طهران. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال علي رضا رحماني حاكم البلدة، "يجري التحقيق في الدافع وراء هذا الحادث المفجع ولا يمكننا التحدث عنه الآن قبل التحقيقات."

ومثل هذه الحوادث نادرة في الجيش الإيراني.