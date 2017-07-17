الولايات المتحدة وإسرائيل مهتمتان بعدم تمكين إيران في جنوب سوريا

© REUTERS/ Kyle Terada البيت الأبيض: ترامب توصل لقناعة كاملة بأن الاتفاق النووي مع إيران صفقة سيئة

واشنطن — سبوتنيك. وأكد في الوقت نفسه، "نريد أن نرى هدنة فعالة" في سوريا.

وأشار ممثل البيت الأبيض، "نحن بحاجة إلى مواصلة المناقشات مع رئيس الوزراء حول مخاوفه، ولكن لدينا مصالح مشتركة."

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس إن إسرائيل تعارض بشدة اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا لأنه "يرسخ الوجود الإيراني في سوريا".

هذا وكان اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل ظهر يوم الأحد الماضي 9 تموز/يوليو الجاري، حيز التنفيذ، في مناطق جنوب غرب سوريا، التي تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة الدول العشرين استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق لتخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات.