وزير الخارجية الإيراني لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مع تيلرسون

وقال ظريف، في خطاب ألقاه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك، أنه "رغم اختلاف إيران والسعودية بشأن اليمن وسوريا لا يزال من الممكن أن نعمل معا من أجل إنهاء تلك الأوضاع".

ولفت ظريف إلى أن استفتاء أكراد العراق على الاستقلال هو "الخيار الخطأ" و"أثره على الأمن سيكون كارثيا.

وعن سوريا قال ظريف إن لدى بلاده شكوك جدية حول تقارير الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا في خان شيخون وقال:"يمكن التحقق".

وأكد ظريف على أنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، بشأن تنفيذ اتفاقية البرنامج النووي لبلاده.

وقال وزير الخارجية الإيراني أنه حتى الآن لم يتحدث مع ممثل رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب.

وأضاف: "لا توجد اتصالات حاليا بيني وبين وزير الخارجية تيلرسون لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون"

ونصح وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة بإعادة النظر في نهجها للعقوبات، وأن "تضع في رأسها أن نهج الضغوطات لا يعمل".

وأضاف ظريف: "العقوبات لن تعطي نتائج فلذلك على قادة واشنطن الإنتباه لهذا".