ترامب يصف رئيس فنزويلا بـ"الزعيم السيئ" ويهدده بعقوبات مالية

© AFP 2017/ Juan Baretto بضغط دولي.. الإفراج عن أشهر سجين في فنزويلا ووصف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه "زعيم سيئ يحلم أن يصبح دكتاتورا".





وأضاف ترامب: "سنتخذ إجراءات اقتصادية حاسمة" في حال دعا الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، لعقد الجمعية التأسيسية في 30 تموز/ يوليو.





وتابع الرئيس الأمريكي الذي تدعم بلاده المظاهرات المناهضة لمادورو: " يوم أمس، أوضح الشعب الفنزويلي مرة أخرى، أنه يقف إلى جانب الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، ومع ذلك، أفعالهم القوية وإجراءاتهم الجريئة لا تزال متجاهلة من قبل زعيم سيئ، يحلم أن يصبح دكتاتورا".