مشروع إيراني جديد لمواجهة الإرهاب الأمريكي

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

طهران — سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن 212 عضوا في البرلمان صوت لصالح المشروع.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، عقب التصويت على المشروع إن "التصويت للقرار دليل على عزيمة الشعب الإيراني لمواجهة الإجراءات الأمريكية".

وأضاف "من عارضوا القرار بالبرلمان كانوا يتمنون أن يكون القرار أوسع وأكثر تأثيرا".

وفي رسالة موجهة لأمريكا قال لاريجاني "على الإدارة الأمريكية أن تدرك الرسالة جيدا والتي مفادها أن أي تحرك ضد الجمهورية الإسلامية سيواجه بحزم من قبل الشعب والبرلمان".

ويأتي قرار البرلمان الإيراني، ردا على فرض عقوبات من قبل مجلس الشيوخ الأميركي في 15 حزيران/ يونيو الماضي على إيران بذريعة تورط طهران بدعم الإرهاب وضرب الاستقرار في المنطقة.