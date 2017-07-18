ألمانيا تؤجل صفقة بيع غواصات لإسرائيل بسبب شبهات بالفساد

القدس — سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن السفارة الإسرائيلية في ألمانيا "تلقت رسالة تسلمها السفير يعقوب هداس أبلغته من خلالها الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، قولها "الحديث يدور عن تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات وليس على إلغاء الصفقة"، وأعربوا عن أملهم بانتهاء التحقيقات الإسرائيلية بشبهة الفساد من أجل التسريع في إجراءات إبرام الصفقة وتجنب إمكانية إلغائها.

وبسبب المخاوف الإسرائيلية لإمكانية إلغاء ألمانيا صفقة الغواصات، فقد سافر مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، أودي آدم، إلى ألمانيا والتقى نظيره الألماني، وأجرى معه مباحثات بهدف مواصلة الإجراءات لإتمام الصفقة ومنع أي محاولات لإلغائها.

© AFP 2017/ DAVID NAGLE بيع ثلاث غواصات نووية ألمانية لإسرائيل

ويأتي قرار الحكومة الألمانية بتأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات، بناءً على بند في الاتفاقية الأولية المبرمة بين ألمانيا وإسرائيل، والذي ينص على السماح لألمانيا التنصل من الصفقة والانسحاب وعدم إتمامها بحال أثبت أن الصفقة تم التواصل إليها ورافقتها إجراءات فساد.

وبلغت قيمة الصفقة التي عقدتها إسرائيل مع الشركة الألمانية المصنعة للغواصات "تيسنكروف" نحو مليار ونصف مليار يورو، على أن تمول ألمانيا ثلث قيمة الصفقة. ويتوقع أن تحل هذه الغواصات محل غواصات قديمة قيد الاستخدام حالياً في سلاح البحرية الإسرائيلي.

وسبق أن توصلت إسرائيل مع السلطات الألمانية إلى تفاهمات مفادها بأنه في حال توصلت الشرطة الإسرائيلية إلى وجود شبهات فساد بالتحقيقات التي تجريها بخصوص صفقة الغواصات، فإنه سيتم إيقاف المفاوضات بين البلدين وإلغاء صفقة الغواصات والسفن الحربية.

وتم التوصل لهذه التفاهمات خلال لقاءات جمعت وفدا إسرائيليا رفيع المستوى بكبار الموظفين الألمان، إذ تم إضافة نص هذه التفاهمات من خلال بند جديد أضيف إلى مذكرة التفاهم المتعلقة بصفقة الغواصات، بحيث أن البند الجديد بات شرطا أساسيا لدى ألمانيا للتوقيع النهائي على الصفقة.