غولن لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة لن تسلمني إلى أنقرة

قال الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن إن واشنطن لن تسلمه إلى السلطات التركية، على خلفية اتهامه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو/ تموز 2016.