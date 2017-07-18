واشنطن تفرض عقوبات بحق 19 شخصية وشركة إيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج 19 شخصية وشركة إيرانية في قائمة العقوبات بسبب برنامجها الصاروخي الذي يتعارض مع القوانين الدولية، مؤكدة أن سياسات طهران تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

© REUTERS/ Kyle Terada البيت الأبيض: ترامب توصل لقناعة كاملة بأن الاتفاق النووي مع إيران صفقة سيئة

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز، إن العقوبات على إيران تأتي سبب دعمها لحزب الله والحوثيين وحماس وحركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً أن الدعم المتواصل للحوثيين في اليمن بالأسلحة المتطورة يهدد الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح البيان، أن الأسلحة الإيرانية في اليمن استخدمت في مهاجمة السعودية، مضيفاً أيضاً أن إيران تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في الحرب بسوريا إضافة إلى دعمها للميلشيات العراقية التي تجند الأطفال للقتال.

وتم فرض العقوبات بحق شركتين إيرانيتين ترى واشنطن أنها متورطة في برنامج صناعة الصواريخ بالستية، بالإضافة إلى 7 منظمات و 5 أشخاص يدعمون الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة الى ما وصفتها بأنها "منظمة إجرامية يديرها اثنين من رجال الأعمال الإيرانيين، ومنظمة قامت بتنظيم سرقة برامج حاسوبية أمريكية".