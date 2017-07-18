رافق الرئيس الروسي الوفد المؤلف من أعضاء الحكومة ومديري الشركات الصناعية إلى محل بيع المثلجات من إنتاج روسي.

وجاوب الرئيس الروسي على سؤال فيما يتعلق مسألة ما إذا كان الآيس كريم لذيذ، قال، أنه يوصي به.

Спросил у Путина — понравилось ли ему мороженое?: "Вкусное, рекомендую" pic.twitter.com/slS8bmh9jk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2017

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ويذكر أن في سبتمبر/أيلول 2016، أهدى بوتين الرئيس الصيني صندوق من الآيس كريم خلال لقاء ثنائي جمع بينهما في "قمة العشرين" في هانغتشو.

ويذكر أن معرض "ماكس"، يعتبر أحد أكبر معارض الطيران على مستوى العالم، ويهدف لعرض أحدث التكنولوجيا الروسية وانفتاح سوق الطائرات الروسية الداخلية على العالم بهدف إنجاز مشروعات مستقبلية مشتركة مع الشركاء الأجانب.

هذا وتجري فعاليات معرض "ماكس" في روسيا منذ عام 1993، بمعدل مرة واحدة كل سنتين. وتنطلق فعاليات هذا المعرض.

في هذا العام في الفترة بين 18 و 23 تموز/يوليو من العام الحالي.

بالفيديو…بوتين يوصي بالمثلجات الروسية في معرض "ماكس"