واشنطن تفرض عقوبات بحق 19 شخصية وشركة بسبب الصواريخ الإيرانية

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 19 شخصا وشركة في قائمة العقوبات بسبب برنامج إيران الصاروخي، جاء ذلك في تصريحات لوزارتي الخارجية والمالية الأميركيتين.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

وتم فرض العقوبات بحق شركتين إيرانيتين، ترى واشنطن أنهما متورطتين في برنامج صناعة صواريخ بالستية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 7 منظمات و 5 أشخاص يدعمون الحرس الثوري الإيراني.

ووصفت واشنطن المنظمتين بأنهما، "منظمة إجرامية يديرها إثنين من رجال الأعمال الإيرانيين، والأخرى قامت بتنظيم سرقة برامج حاسوبية أميركية".