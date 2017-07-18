الصين تستضيف مؤتمرا حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية قبل نهاية العام

أعلن نائب وزير الخارجية الصينية تشانغ مينغ، أن الصين تعتزم استضافة مؤتمر حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، قبل نهاية العام.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN فلسطين تدعو لجلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي للوقوف بوجه إسرائيل

بيجين — سبوتنيك. وقال تشانغ مينغ: "الصين مستعدة لدعم كل الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. و نحن هذا العام، نعتزم عقد مؤتمر بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأكد أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية وإيجاد سبل لحلها. ووفقا لتشانغ مينغ، أن هذا المؤتمر سيكون الثاني بعد المؤتمر الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، إنه "بدون أدنى شك، عقد مثل هذا المؤتمر سيساعد على تحسين مستوى التفاهم المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، كما ينبغي أن يسهم في تشكيل أفكار ومقترحات إيجابية للتوصل إلى تسوية سياسية للمسألة الإسرائيلية الفلسطينية".

وقد أدلى تشانغ مينغ، بهذا البيان للصحافة، عقب محادثات الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتواجد في الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام.