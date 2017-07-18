روسيا لن تكشف عن تفاصيل إمكانية التهدئة الجديدة في سوريا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يكشف عن تفاصيل المباحثات الروسية الأميركية حول إمكانية إقامة منطقة تهدئة ثانية في سوريا.

© Sputnik. Grigoriy Sysoyev بيسكوف: نرفض وضع واشنطن شروطا لإعادة الأملاك الدبلوماسية

وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال في هذا الصدد: "لا، لن أذكر أية تفاصيل".

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا قد دخل حيز التنفيذ، منتصف الأحد — 9 تموز/ يوليو الجاري، في مناطق جنوب غرب سوريا، التي تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء، وذلك بعد أن أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة الدول العشرين استعدادهما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية إقامة مناطق تخفيف التصعيد، في محاولة لوقف عمليات القتال الدائرة منذ 6 سنوات.

وكانت عاصمة كازاخستان أستانا قد استضافت، في الفترة 4-5 تموز/يوليو، الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا، بعد أن عقدت لقاءات الجولات الأربع السابقة في 23-24 كانون الثاني/يناير و15-16 شباط/ فبراير و14-15 آذار/مارس و3-4 أيار/مايو.