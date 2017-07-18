التحالف العربي يمنع طائرة للأمم المتحدة من نقل صحفيين لليمن

قالت مصادر بقطاع الطيران إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية منع طائرة تابعة للأمم المتحدة تنقل موظفي إغاثة من السفر إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، اليوم الثلاثاء، بسبب وجود ثلاثة صحفيين دوليين على متنها.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov وزارة الطوارئ الروسية تجلي مواطنين روس وأخرين من اليمن

وقالت مصادر بقطاع الطيران إن الرحلة منعت من الإقلاع من جيبوتي إلى صنعاء بسبب وجود ثلاثة صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" على متنها.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة صحة التقرير.

وقال أحمد بن الأسود المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "زعم التحالف أنه لا يمكن ضمان سلامة الصحفيين في مناطق يسيطر عليها المتمردون ونصح الصحفيين الثلاثة بالسفر على متن رحلات تجارية".

ومضى يقول "إنه أمر مؤسف ويفسر إلى حد ما سبب عدم حصول اليمن، الذي يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، على اهتمام كاف في وسائل الإعلام الدولية".

وقال مصدر في التحالف إن الحكومة اليمنية هي الطرف الوحيد المخول بإصدار تأشيرات دخول الأجانب وإن الدخول ينبغي أن يتم من خلال رحلات تجارية عبر مطار عدن الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية.

وقال المصدر "إن الأمم المتحدة ليست معنية بنقل صحفيين باستثناء أولئك الذين يأتون لتغطية أنشطتها فقط" مضيفا أنه ينبغي للمنظمة الدولية ضمان سلامة الصحفيين والتأكد من أنهم لا يقومون بأي أنشطة أخرى.

وأودت الحرب بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وتسببت في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين.