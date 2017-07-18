الخارجية الأمريكية: مناطق تخفيف التصعيد في سوريا من المحتمل أن يتم توسيعها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا يمكن توسيعه إلى مناطق أخرى من البلاد.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy خبراء من روسيا وأمريكا وإسرائيل يبحثون الوضع حول مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، هيذر هاويرت، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، 18 يوليو/تموز، "نحن سعداء حتى الآن بكيفية عمل وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا، ونأمل أن يوسع في أماكن أخرى"، ولكن عندما يكون الوقت مناسبا"، وذلك وفقاً لرويترز.

وأضاف، أن وزارة الخارجية، لا يمكنها تأكيد أن الولايات المتحدة وروسيا تجرى محادثات حول تنفيذ وقف إطلاق النار الإضافي فى سوريا.