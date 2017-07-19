ترامب يرشح جون هانتسمان لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محافظ ولاية يوتا السابق، جون هانتسمان، لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الخصوص: "أعلن ترامب اليوم عزمه ترشيح الأشخاص التاليين للمناصب الرئيسية في إدارته"، وبينهم "محافظ ولاية يوتا جون هانتسمان لمنصب السفير المفوض فوق العادة للولايات المتحدة لدى روسيا الاتحادية".