البيت الأبيض لا يستبعد حرمان صهر ترامب من الوصول إلى معلومات سرية

يسود البيت الأبيض قلق بسبب احتمال حرمان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جارد كوشنير، من الوصول إلى معلومات سرية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST البيت الأبيض: مشروع قانون العقوبات ضد روسيا وإيران خطر على السياسة الخارجية الأمريكية

موسكو- سبوتنيك. ونقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض ذكر اسمه، قوله:

كوشنير يملك حاليا تصريحا مؤقتا للوصول إلى مختلف المعلومات السرية، بل وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي، يوم 23 حزيران/ يونيو، بإجراء مقابلة مع جاريد كوشنير للتأكد من إمكانية استخراج تصريح دائم وفقا للطلب الذي تقدم به.

وتكمن القضية في أن كوشنير لم يفصح في طلبه الأول عن لقاء سري يوم 9 حزيران/يونيو عام 2016، في ناطحة السحاب "برج ترامب" في نيويورك عندما اجتمع يومئذ مع دونالد ترامب الابن والمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، ولذلك اضطر جاريد كوشنير للإفصاح عن هذا اللقاء في طلبه الثاني المعدل.

واستحوذ اللقاء الذي جمع بين دونالد ترامب الابن وناتاليا فيسيلنيتسكايا والذي حضره جاريد كوشنير على اهتمام وسائل الإعلام والشخصيات السياسية الأمريكية بسبب التحقيق في تدخل روسيا المحتمل في سير الانتخابات الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى "الاتصالات الروسية" مع مقربين من الرئيس الأمريكي.