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12:54 19 يوليو/ تموز 2017
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    طائرة بدون طيار

    سنغافورة تعرض طائرة شحن وطائرة بلا طيار لمساعدة الفلبين في قتال المتشددين

    © Photo/ U.S. Air Force/ Bobbi Zapka
    العالم
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    صرحت وزارة الدفاع في سنغافورة، اليوم الأربعاء، أنها عرضت إرسال طائرة نقل عسكرية وطائرة استطلاع بلا طيار واستخدام منشآتها العسكرية التدريبية لدعم الفلبين في قتالها ضد الخطر المتنامي للتشدد الإسلامي المسلح.

     

    ويأتي هذا العرض في أعقاب اجتماع في مانيلا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بين وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هن، ونظيره الفلبيني دلفين لورنزانا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    وتشعر سنغافورة بالقلق إزاء العدد القليل ولكن الخطير من السكان في المنطقة الذين تحولوا إلى التطرف على يد تنظيم "داعش". وسنغافورة فيها أقلية مسلمة وتقع وسط دول ذات أغلبية مسلمة.

    الفلبين
    © REUTERS/ ERIK DE CASTRO
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    ويصف الوزراء التهديد الذي تواجهه سنغافورة بأنه الأكبر في السنوات القليلة الماضية، ورفعوا درجة التأهب في مايو/ أيار بعدما سيطرت جماعة متشددة إسلامية على صلة بتنظيم "داعش" على مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين.

    وما زالت قوات الأمن الفلبينية تكافح لاستعادة السيطرة على المدينة. وطلب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي من الكونغرس هذا الأسبوع تمديد الأحكام العرفية في مينداناو، الجزيرة الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة في البلاد، حتى نهاية العام.

    وخلال الشهرين الماضيين بدأت إندونيسيا وماليزيا والفلبين دوريات بحرية وجوية مشتركة عند الحدود البحرية بينهم في بحر سولو، تحسبا لتنقل المتشددين بين جزيرتي بورنيو ومينداناو.

    وقالت وزارة الدفاع في سنغافورة إنها عرضت على الجيش الفلبيني طائرة نقل من طراز سي-130 لنقل إمدادات الإغاثة وطائرة استطلاع بلا طيار واستخدام منشآتها التدريبية لدعم الجهود في المنطقة.

    وأضافت في بيان "على الرغم من ثقة القوات المسلحة الفلبينية من تطهير ماراوي من الإرهاب قريبا، لكن المزيد من الجهود المشتركة مطلوبة لضمان عدم تحصن المتشددين في جنوب الفلبين إذ سيسبب هذا الوضع انعدام الاستقرار في باقي دول جنوب شرق آسيا".

    وخوفا من تأسيس المتشددين قاعدة لهم في جنوب شرق آسيا أعلنت دول المنطقة في الشهر الماضي أنها تخطط لاقتسام المعلومات الاستخباراتية واستخدام طائرات الاستطلاع والطائرات بلا طيار لشل حركة المتشددين على الحدود التي يسهل اختراقها.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, سنغافورة, الفلبين
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