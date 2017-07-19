سفن عسكرية صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في مناورات "التعاون البحري"

صرح الناطق باسم أسطول بحر البلطيق، رومان مارتوف، أن مجموعة من ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية، بقيادة المدمرة "هيفي" ستصل في 21 تموز/يوليو، إلى القاعدة الرئيسية لأسطول بحر البلطيق، ميناء بالطيسك، للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري 2017".

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روسيا- سبوتنيك. وقال مارتوف "ثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية تصل إلى بالطيسك، للمناورات المشتركة "التعاون البحري 2017". ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الأولى في تاريخ العلاقات الروسية-الصينية، لسفن بحرية جيش التحرير الشعبي في بالطيسك". وأضاف مارتوف، بأن برنامج الزيارة يتضمن مسابقات رياضية بين البحارة الروس والصينيين.

وستجري المرحلة النشطة من المناورات الروسية الصينية من 25 إلى 27 تموز/ يوليو، في بحر البلطيق، حيث ستجري أعمال اختبارات مشتركة وتدريب على التنظيم المشترك للمضادات الغواصات، ومضادات الطائرات والدفاعات المضادة للسفن.

والغرض الرئيسي من الزيارة — مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الودية بين القوات البحرية التابعة للبلدين وتنفيذ المرحلة الأولى من المناورات البحرية المشتركة "التعاون البحري 2017".

وسوف تستمر زيارة البحارة الصينيين من 21 إلى 25 تموز/ يوليو. وبعد المناورات ستقوم القوة التابعة للبحرية الصينية بالانتقال إلى سانت بطرسبورغ.