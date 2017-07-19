تعديل وزاري تركي يشمل وزارتي الدفاع والعدل

أجرى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، تعديلا على حكومته، وأقصى أربعة من نوابه، لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو إلى حد بعيد.

© AFP 2017/ Bulent Kilic يلدريم رئيسا للكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية"

وقال يلدريم في تصريحات للصحفيين نقلته وكالة "رويترز"، بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي، إن 15 وزيرا احتفظوا بمناصبهم، وانضم خمسة وزراء جدد للحكومة وانتقل ستة وزراء إلى مناصب أخرى داخل التشكيل الحكومي الجديد.

وأضاف "تم تعيين عبد الحميد غول في منصب وزير العدل، ونور الدين جانيكلي في منصب وزير الدفاع، إلى جانب تعيين كلا من بكر بوزداغ وفكري أشيك نائبان لرئيس الوزراء.

وهناك توقعات على نطاق واسع بإجراء تعديل وزاري في تركيا منذ مايو/أيار، عندما عاد إردوغان لقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب استفتاء في 16 أبريل/نيسان، على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة واسعة.