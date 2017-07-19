السفير الأمريكي يناقش مع لافروف تعيين سفيرا جديدا لروسيا في أمريكا

صرح السفير الأمريكي لدى روسيا جون تيفت، اليوم الأربعاء، إنه ناقش خلال لقائه وزير الخارجية الروسي يوم أمس الثلاثاء، تعيين أناتولي أنتونوف سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يرشح جون هانتسمان لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال تيفت، للصحفيين في مدينة فلاديمير: "التقيت يوم أمس خلال مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسية لافروف، وناقشنا الفروق في تعيين سفراء الجانبين الروسي والأميركي، بما في ذلك أنتونوف، يجب الموافقة على ترشيحه بمجلس الدوما قبيل ترشيحه رسمياً".

هذا وأعلن مصدر مطلع في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" إن لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما دعمت ترشيح نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنتونوف إلى منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.