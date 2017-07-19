الحرس الثوري: أمريكا تحتاج لإبعاد قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران

قال رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال، محمد علي جعفري، إن على الولايات المتحدة أن تنقل قواعدها على بعد 1000 كلم من إيران إذا كانت تريد فرض عقوبات على طهران.

© AFP 2017/ Atta Kenare واشنطن تفرض عقوبات بحق 18 شخصية وشركة بسبب الصواريخ الإيرانية

وأضاف، خلال اجتماع مع قادة في الجيش، اليوم الأربعاء، 19 يوليو/تموز،: "إذا أرادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الدفاعات الإيرانية والحرس، فعليها أن تنقل قواعدها الإقليمية إلى مسافة حوالي ألف كم حول إيران وتدرك أنها ستدفع ثمناً باهظاً ليأ سوء حساب"، وفقا لما لوكالة تسنيم الإيرانية.

وتابع جعفري، أن القدرات الصاروخية لإيران لا يمكن أن تكون موضعا لأي مفاوضات، مشددا على أن القدرات الصاروخية لإيران في الجو والبحر والبر تزداد بوتائر سريعة، وأن تطوير هذه القدرات من مبادئ الدولة الإيرانية.