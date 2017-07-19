ميركل تستقبل الأمير البريطاني وليام وزوجته

التقى الأمير وليام وزوجته كيت بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، 19 يوليو/تموز في إطار جولة لتدعيم العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا منه.

© AP Photo/ Vianney Le Caer هل خان الأمير وليام زوجته الأميرة كايت ميدلتون مع عارضة أزياء (صور)

واجتمع الأمير وليام الثاني وزوجته كيت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الغداء، اليوم الأربعاء، في مقر المستشارية في برلين وذلك لبحث قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية والسياسة الأوروبية وقضايا عالمية والعمل التطوعي. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووصل الأمير وزوجته مع طفليهما، الأمير جورج الذي أتم عامه الرابع هذا الشهر والأميرة تشارلوت، ومن المقرر أن يزوروا بوابة براندنبرغ ونصب محارق النازي في برلين قبل أن يحضروا احتفالا بعيد ميلاد الملكة.

وتأتي الزيارة في إطار جولة تستمر أربعة أيام تشمل بولندا وألمانيا.