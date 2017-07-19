الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتبر إيران دولة رئيسية داعمة للإرهاب

© AFP 2017/ ATTA KENARE الحرس الثوري: أمريكا تحتاج لإبعاد قواعدها مسافة ألف كيلومتر عن إيران

وفي تقرير صدر عن الخارجية ونشر على موقع الوزارة: "إيران تبقى دولة رئيسية داعمة للإرهاب في العام 2016، لأن المجموعات التي تدعمها إيران لا تزال قادرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

وقال تقرير الخارجية الأمريكية، إن إيران ترفض تقديم قيادات من تنظيم القاعدة لديها للقضاء، مؤكدة أنها مازالت الداعم الرئيسي لحزب الله في لبنان.

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريح رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال، محمد علي جعفري، الذي قال، إن على الولايات المتحدة أن تنقل قواعدها على بعد 1000 كلم من إيران إذا كانت تريد فرض عقوبات على طهران.

وأضاف، خلال اجتماع مع قادة في الجيش، اليوم الأربعاء، 19 يوليو/تموز،: "إذا أرادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الدفاعات الإيرانية والحرس، فعليها أن تنقل قواعدها الإقليمية إلى مسافة حوالي ألف كم حول إيران وتدرك أنها ستدفع ثمناً باهظاً ليأ سوء حساب"، وفقا لما لوكالة تسنيم الإيرانية.