الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل

أغلق الجيش الإسرائيلي بوابات القدس بشكل كامل، اليوم الأربعاء، ومنع المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى

القدس — سبوتنيك. وأقام المصلون الفلسطينيون صلاة المغرب أمام البوابات وفِي الطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي.

© REUTERS/ AMMAR AWAD اتصالات أردنية سعودية أمريكية إسرائيلية لنزع فتيل أزمة القدس

وحاول الجنود إبعاد المصلين وإفراغ المكان منهم وقد فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا محكما على البلدة القديمة.

وتجري اتصالات مكثفة بين الجانب الأردني والإسرائيلي ومن جانب السعودية والولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة الآخذة بالتصاعد والتصعيد جراء الإجراءات الإسرائيلية الحديثة والتي تمخض عنها إقامة بوابات الكترونية وأجهزة تفتيش وكاميرات مراقبة.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني قطع جولته الخارجية حيث أعلنت الرئاسة عودة من الصين لبحث تطورات الأوضاع في القدس ولعقد اجتماع مع القيادة الفلسطينية.