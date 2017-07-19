الجيش الإسرائيلي يغلق بوابات القدس بشكل كامل

أغلق الجيش الإسرائيلي بوابات القدس بشكل كامل، اليوم الأربعاء، ومنع المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاورات هاتفية مع كبار المسؤولين الأمنيين حول التطورات في مدينة القد والمسجد ألأقصى تتعلق بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بوضع بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى.

يتبع…