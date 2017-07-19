البيت الأبيض عن لقاء "سري" بين بوتين وترامب في هامبورغ: هذا استمرار لهستيريا معاداة روسيا

وأضافت ساندرز، القول أن هذا الاجتماع كان سريا، "سخافة".
وردا على سؤال عما إذا ناقش الرئيسان مسألة العقوبات، كررت مرة أخرى ما جاء في بيان البيت الأبيض، أنه تم بحث فقط العقوبات ذات الصلة المزعومة بـ "تدخل" روسيا في انتخابات الولايات المتحدة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن من يتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمخالفة قواعد البروتوكول الرسمي عبر عقد لقاء ثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين، يهدف لتقويض سمعة الرئيس الأميركي.
هذا وعقد يوم 7 تموز/يوليو الجاري، في إطار قمة العشرين الكبار في هامبورغ، الاجتماع الأول بين قادة روسيا والولايات المتحدة، استمر لما يقرب من 2.5 ساعة. واتفق الرئيسان على العمل المشترك لتسوية النزاعين في سوريا وأوكرانيا ومسائل الأمن الإلكتروني.
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