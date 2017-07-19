البيت الأبيض عن لقاء "سري" بين بوتين وترامب في هامبورغ: هذا استمرار لهستيريا معاداة روسيا

أعلنت ممثلة البيت الأبيض سارة ساندرز، أن رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، تحدثا لفترة وجيزة خلال حفل عشاء رسمي في هامبورغ، وإن تقارير وسائل الإعلام الأميركية عن اجتماع "سري" للقادة هي استمرار لهستيريا معاداة روسيا.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski البيت الأبيض لا يستبعد حرمان صهر ترامب من الوصول إلى معلومات سرية

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرز: "كانت هذه مأدبة عشاء رسمية نظمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حضره أكثر من 40 شخصا. وأجروا محادثة قصيرة خلال مأدبة عشاء رسمية ".

وأضافت ساندرز، القول أن هذا الاجتماع كان سريا، "سخافة".

وردا على سؤال عما إذا ناقش الرئيسان مسألة العقوبات، كررت مرة أخرى ما جاء في بيان البيت الأبيض، أنه تم بحث فقط العقوبات ذات الصلة المزعومة بـ "تدخل" روسيا في انتخابات الولايات المتحدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن من يتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمخالفة قواعد البروتوكول الرسمي عبر عقد لقاء ثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين، يهدف لتقويض سمعة الرئيس الأميركي.

هذا وعقد يوم 7 تموز/يوليو الجاري، في إطار قمة العشرين الكبار في هامبورغ، الاجتماع الأول بين قادة روسيا والولايات المتحدة، استمر لما يقرب من 2.5 ساعة. واتفق الرئيسان على العمل المشترك لتسوية النزاعين في سوريا وأوكرانيا ومسائل الأمن الإلكتروني.