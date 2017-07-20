نجل ترامب يدلي بشهادته الأسبوع المقبل أمام مجلس الشيوخ

قال الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب، دونالد ترامب الابن، إنه سيمثل هو ومدير حملة ترامب السابق بول مانافورت، يوم 26 يوليو تموز، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى، وفقًا لما ذكرته اللجنة في بيان اليوم الأربعاء.