لأول مرة... ترامب يكشف عن عشاء مع بوتين

قال ترامب لـ"نيويورك تايمز" إن حديثا دار بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عشاء أثناء قمة مجموعة العشرين في ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر، استمر حوالي 15 دقيقة وأنه كان في أغلبه "دعابات". وأثار ذلك الحديث جدلا لأنه لم يتم الكشف عنه إلا يوم الثلاثاء.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE ترامب: لم أكن بحاجة إلى معلومات تضر بسمعة كلينتون من روسيا

وقال إيان بريمر رئيس "مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية": إن اللقاء استمر حوالي ساعة.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله في مقابلة إنه ما كان ليعين جيف سيشنز وزيرا للعدل لو علم أنه سيتنحى عن التحقيقات الخاصة بروسيا.

وقال ترامب للصحيفة، يوم الأربعاء، "ما كان ينبغي أبدا لسيشنز أن يتنحى (عن التحقيقات) ولو كان ينوي التنحي لكان عليه أن يبلغني قبل أن يتولى المنصب وكنت اخترت شخصا آخر".

وتنحى سيشنز في مارس/آذار عن التحقيقات في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وفي احتمال حدوث تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب. وفعل ذلك بعدما لم يكشف في جلسة تأكيد تعيينه عن عقده اجتماعات في العام الماضي مع السفير الروسي.

وذكرت تقارير إعلامية، في الشهر الماضي، أن سيشنز، السناتور السابق والذي كان من مؤيدي حملة ترامب منذ البداية، عرض الاستقالة بسبب التوتر مع ترامب نتيجة تنحيه عن التحقيقات.