تركيا: تصريحات ألمانيا بخصوص اعتقال نشطاء غير مقبولة

وكان الألماني بيتر شتيودتنر أيضا ضمن المعتقلين في انتظار المحاكمة بتهم تتصل بالإرهاب، وصفتها برلين إنها "عبثية"، في خطوة زادت من حدة التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة "رويترز":
"ما حدث تدخل مباشر في القضاء التركي والتصريحات المستخدمة غير مقبولة"، في إشارة إلى تصريحات المتحدثين باسم الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية.
وأضافت الوزارة، قائلة "تظهر التصريحات مجددا ازدواجية المعايير في تعاملهم مع القانون".
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