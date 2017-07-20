تركيا: تصريحات ألمانيا بخصوص اعتقال نشطاء غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، إن تصريحات متحدث باسم الحكومة الألمانية بخصوص اعتقال تركيا ستة نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينهم ألماني، غير مقبولة وتمثل تدخلا في القضاء التركي.

ولوحت ألمانيا، أمس الأربعاء، باحتمال تعليق مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتركيا، واستدعت سفير أنقرة لدى برلين للاحتجاج على اعتقال الستة ومن بينهم، إيديل إيسر، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا.

وكان الألماني بيتر شتيودتنر أيضا ضمن المعتقلين في انتظار المحاكمة بتهم تتصل بالإرهاب، وصفتها برلين إنها "عبثية"، في خطوة زادت من حدة التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشرته وكالة "رويترز":

"ما حدث تدخل مباشر في القضاء التركي والتصريحات المستخدمة غير مقبولة"، في إشارة إلى تصريحات المتحدثين باسم الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية.

وأضافت الوزارة، قائلة "تظهر التصريحات مجددا ازدواجية المعايير في تعاملهم مع القانون".