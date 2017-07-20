ماكين يعلن نيته العودة إلى العمل في مجلس الشيوخ

أعلن السناتور الأمريكي جون ماكين، الذي تبين من التشخيص الطبي الأخير أنه مصاب بورم في المخ، عن نيته بالعودة إلى العمل في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد العلاج، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشتد برس" عن زميله ليندسي غرام.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov إصابة جون ماكين بورم في الدماغ

موسكو — سبوتنيك. وصرح السناتور غرام الذي يمثل ولاية جنوب كارولينا للصحفيين، إن ماكين قال له خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الأربعاء، وبعد أن ناقشا المرض الذي أصيب به "سأبقى في المستشفى مدة أطول قليلا لكي أحصل على عدد من الإجراءات الطبية. إلا أنني سأعود".

يذكر أن جون ماكين (80 عاما) يعتبر أحد أكثر الشخصيات السياسية الأمريكية نفوذا. ويعمل في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982.

وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية، وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.

وفي الوقت الحاضر يشغل جون ماكين منصب رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة. وهو سياسي معروف بمواقفه المتشددة من روسيا.