ظريف: خيارات ترامب "الخاطئة" جعلت حلفاءه يتهمون بعضهم بـ"دعم الإرهاب"

قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، إن الإدارة الأمريكية اختارت جميع الخيارات الخاطئة، بحسب وصفه.

© AFP 2017/ Yasser Al-Zayyat ظريف: نأمل ألا ندخل في مواجهة مباشرة مع السعودية

وأشار ظريف في مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأمريكية، إلى أن المزاعم الأمريكية ضد طهران مكررة ولا صلة لها بالحقيقة.

وتابع قائلا "أعتقد أن الولايات المتحدة، للأسف، تعتمد منذ فترة سياسة عدائية تجاه إيران، وهذه الإدارة تتابع سياسة أكثر عدائية من السابق".

وإشار إلى أن "تلك المزاعم المطروحة ضد إيران مكررة، وهي لن تصمد أمام أي اختبار للحقيقة".

واستطرد قائلا

"على الإدارة الأمريكية أن تلقي نظرة على مكاسبها في المنطقة، فهي اختارت جميع الخيارات الخاطئة، وتسببت أن يتهم حلفاءها بعضهم البعض بدعم الإرهاب".

واختتم، قائلا "أعتقد أنه من الضروري أن تلقي أمريكا نظرة على الأوضاع في منطقتنا لترى أين مصالحها".