بريطانيا تقرر رفع الحظر على حمل الإلكترونيات على الرحلات الجوية من تركيا إليها

أبلغت بريطانيا المسؤولين الأتراك أنها سترفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات المتجهة من تركيا إلى بريطانيا.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy شركة سويدية تزرع شرائح إلكترونية في أيدي موظفيها

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات المتجهة من إسطنبول للولايات المتحدة.

وذكر موقع "إن تي في"، اليوم الخميس، أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية "آلان دنكان" ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أخبرا هاتفيا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن السلطات البريطانية تستعد لرفع الحظر.

وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت في مارس/ آذار الماضي، حظرا على أجهزة الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب في الرحلات القادمة إلى البلاد من عشرة مطارات في ثماني دول بينها تركيا.

كما حظرت بريطانيا حمل الحواسب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران من خمس دول عربية وتركيا.