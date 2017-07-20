بريطانيا تقرر رفع الحظر على حمل الإلكترونيات على الرحلات الجوية من تركيا إليها

وذكر موقع "إن تي في"، اليوم الخميس، أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية "آلان دنكان" ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أخبرا هاتفيا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن السلطات البريطانية تستعد لرفع الحظر.
وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت في مارس/ آذار الماضي، حظرا على أجهزة الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب في الرحلات القادمة إلى البلاد من عشرة مطارات في ثماني دول بينها تركيا.
كما حظرت بريطانيا حمل الحواسب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران من خمس دول عربية وتركيا.
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