ألمانيا تدعو لـ"قمة الديزل"

وقالت الوزارة إن إعلان شركة "دايملر" مؤخراً عزمها إدخال تعديلات على أكثر من ثلاثة ملايين سيارة، يؤكد أن هناك حراكاً في هذه القضية.
وقال متحدث باسم وزارة البيئة "الهدف هو تجنب حظر سير هذه السيارات".
ودعت الحكومة إلى "المنتدى الوطني للديزل" رؤساء وزراء "ولايات السيارات" وهي بادن فورتمبرغ وبافاريا وهسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا، بالإضافة إلى برلين وهامبورغ اللتين تتضرران كثيرا بسبب ارتفاع نسبة أكسيد النتروجين بهما.
وسيشارك في المنتدى رؤساء الشركات التالية: شركة فولكس فاغن وشركة بورشه وشركة بي أم دبليو وشركة دايملر وشركة فورد ألمانيا وشركة أوبل والاتحاد الألماني لشركات السيارات، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ومؤسسات أخرى، من بينها نقابة الصناعات المعدنية ورابطة اتحادات أرباب العمل الألمانية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)