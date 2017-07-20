ألمانيا تدعو لـ"قمة الديزل"

دعت الحكومة الألمانية لـ"قمة الديزل"، في الثاني من شهر آب/ أغسطس المقبل، التي تضم الولايات الألمانية المعنية وقطاع السيارات، وذلك لاتخاذ خطوات ملموسة باتجاه زيادة تقليص عوادم الديزل التي تساهم بشكل كبير في ظاهرة التغير المناخي.

© AP Photo/ Michael Sohn, file استدعاء 3 ملايين سيارة مرسيدس بنز في أوروبا

وحسب (د.ب.أ) ذكرت وزارة النقل والمواصلات الألمانية، اليوم الأربعاء، في برلين أن الوزارة تنتظر من شركات السيارات بيانات بشأن نماذج سيارات يورو 5 ويورو 6 التي يمكن تطويرها بالشكل الأمثل من خلال برامج حاسوب جديدة.

وقالت الوزارة إن إعلان شركة "دايملر" مؤخراً عزمها إدخال تعديلات على أكثر من ثلاثة ملايين سيارة، يؤكد أن هناك حراكاً في هذه القضية.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة "الهدف هو تجنب حظر سير هذه السيارات".

ودعت الحكومة إلى "المنتدى الوطني للديزل" رؤساء وزراء "ولايات السيارات" وهي بادن فورتمبرغ وبافاريا وهسن وسكسونيا السفلى وشمال الراين فيستفاليا، بالإضافة إلى برلين وهامبورغ اللتين تتضرران كثيرا بسبب ارتفاع نسبة أكسيد النتروجين بهما.

وسيشارك في المنتدى رؤساء الشركات التالية: شركة فولكس فاغن وشركة بورشه وشركة بي أم دبليو وشركة دايملر وشركة فورد ألمانيا وشركة أوبل والاتحاد الألماني لشركات السيارات، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ومؤسسات أخرى، من بينها نقابة الصناعات المعدنية ورابطة اتحادات أرباب العمل الألمانية.