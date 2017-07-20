الخارجية الألمانية تشدد توصياتها حول السفر إلى تركيا

أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أن وزارة الخارجية الألمانية شددت على توصية مواطنيها للسفر إلى تركيا بعد اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان هناك.

برلين-سبوتنيك. وقال غابرييل للصحفيين، اليوم الخميس، "نحن لا نرى أي خيار آخر باستثناء إعطاء توصياتنا حول ظروف السفر والأمن في تركيا، الألمان يعرفون ما يمكن أن يحدث لهم إذا ذهبوا إلى تركيا.

التوصيات الجديدة بشأن ظروف السفر والأمن في تركيا، موجودة على الموقع على شبكة الأنترنت".

وكانت محكمة في تركيا قررت، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على مدير ممثلية منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل أسير وخمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتويدتنير.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفين زايبرت، بأن الحكومة تعرب عن تضامنها مع الناشط الألماني لحقوق الإنسان.

وطالبت وزارة الخارجية الألمانية أنقرة بإطلاق سراحه فورا، واصفة الاتهامات الموجهة إلى شتويدتنير، بالسخيفة، وعلى خلفية الاعتقال تم استدعاء السفير التركي.