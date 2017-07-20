بعد أن كان في الماء...وحش "لوخ نيس" يخرج إلى اليابسة (صور)

التقط أحد سكان اسكتلندا صورة جديدة لوحش "لوخ نيس"، ولكن هذه المرة كان يتنزه على اليابسة.

وأكد جيمي رايت أنه التقط الصورة عندما كان يتجول مع كلبه بالقرب من مكان يسمى كروو هيل.

ونقلت Mirror قوله "لقد بدا لي أنه يشبه الديناصور. لم أكن أصدق من قبل أنه موجود، إنه بالفعل غير عادي".

ونشر رايت الصورة على صفحة القرية في الفيسبوك وكسبت شعبية بسرعة كبيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها وحش "لوخ نيس"، فقد نشرت صحيفة The Daily Star في وقت سابق، صورة التقطتها زوجين عند بحيرة لوخ نيس، وفي يونيو/حزيران من هذا العام ذكرت الصحيفة أن الوحش في الحقيقة يعيش في روسيا في بحيرة خانتو في منطقة يامالا نينيتسك.