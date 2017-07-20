الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED الكويت تقرر خفض عدد دبلوماسيي السفارة الإيرانية وإغلاق مكاتبها الفنية

قالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية إن الكويت أمرت السفير الإيراني اليوم الخميس بمغادرة البلاد خلال 48 يوم في تصعيد لخلاف بعد قضية محكمة أوردت ضلوع "أطراف إيرانية" في خلية تجسس. بحسب رويترز.

وقالت الوكالة "تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران… أعلنت الكويت… أن علي رضا عنايتي، السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 48 ساعة.