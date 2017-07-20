طهران: الإجراءات الكويتية ضد الدبلوماسيين لا تخدم تخفيف التوتر بالمنطقة

اعتبرت إيران أن الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها الكويت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لها على الأراضي الكويتية اليوم الخميس، لا يخدم المساعي الرامية لتخفيف أجواء التوتر في المنطقة.

© AFP 2017/ YASSER AL-ZAYYAT الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد

طهران — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في بيان اليوم أن الخارجية، استدعت القائم بالأعمال الكويتي بطهران، وتم تبليغه "أسف طهران الشديد جراء القرار الكويتي، والذي جاء في هذه الظروف الحساسة وفي خضم المحاولات لتخفيف التوتر بين دول المنطقة".

وأضاف البيان تم إبلاغ القائم بالأعمال أنّ "إيران غير مرتبطة أبداً بملف الإرهاب بالكويت". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القائم بالأعمال أعرب عن أسفه وأكد أنه سينقل وجهة النظر الإيرانية إلى المسؤولين في بلاده.