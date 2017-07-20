أردوغان وريفلين يبحثان الأزمة حول البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى

أجرى الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، اليوم الخميس، محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها الأزمة حول المسجد الأقصى.

موسكو — سبوتنيك. وأوضح البيان الذي صدر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه جرى بحث أزمة البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الاقصى.