أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي حول أزمة القدس

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الإسرائيلي رؤڤين ريڤلين، حول أزمة القدس والبوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل المسجد الأقصى.

أنقرة — سبوتنيك. وأكد الرئيس التركي أردوغان، على ضرورة الدخول إلى المسجد الأقصى دون قيود، في إطار حرية العبادة والعقيدة، كما شدد على ضرورة إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل الأقصى وفقا لما ذكره موقع خبر ترك.

وأعرب أردوغان عن حزنه لمقتل ثلاثة فلسطينيين في المسجد الأقصى، يوم الجمعة الماضي.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قد أجرى صباح اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

© REUTERS/ AMMAR AWAD إسرائيل ترفع حالة التأهب في مدينة القدس

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أغلق، مساء أمس الأربعاء، البوابات المؤدية إلى المسجد الاقصى.

وأقام المصلون الفلسطينيون صلاة المغرب أمام البوابات وفِي الطرقات المؤدية الى الحرم القدسي. وحاول الجنود إبعاد المصلين وإفراغ المكان منهم وقد فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا محكما على البلدة القديمة.

وتجري اتصالات مكثفة بين الجانب الأردني والإسرائيلي من جانب والسعودية والولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة الآخذة بالتصاعد والتصعيد جراء الإجراءات الإسرائيلية الحديثة والتي تمخض عنها إقامة بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش وكاميرات مراقبة.

يذكر ان الرئيس الفلسطيني قطع جولته الخارجية حيث أعلنت الرئاسة عودته من الصين لبحث تطورات الأوضاع في القدس ولعقد اجتماع مع القيادة الفلسطينية.

وتشهد مدينة القدس منذ الجمعة الماضية توتراً شديداً، في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.