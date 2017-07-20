إصابة 22 شخصا في اشتباكات جديدة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بالقدس

اندلعت اشتباكات جديدة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين عند بوابة الأسد بالقرب من جبل الهيكل فى القدس ليلة اليوم الخميس.

© AFP 2017/ Thomas Coex أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي حول أزمة القدس

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن 22 شخصًا أصيبوا بجروح "عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق مئات المتظاهرين الذين قام العديد منهم برشق الحجارة على القوات الإسرائيلية بعد إطلاق العشرات من القنابل المسيلة للدموع عليهم".

وقالت دائرة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أن اثنين من الجرحى في حالة خطيرة، بعد إصابتهما في الصدر.

يذكر أن وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد أردان، قال لراديو الجيش صباح اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيبحث على الأرجح "تغيير القرار" حول وضع البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى.