ترامب يحيل ترشيح هانتسمان لمنصب السفير لدى روسيا إلى مجلس الشيوخ

واشنطن — سبوتنيك. وقد تم الإعلان عن نية ترامب ترشيح جون هانتسمان لمنصب السفير في موسكو يوم 18 تموز/يوليو الجاري. ومن المقرر ينظر في مسألة تعيينه لجنة متخصصة بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيصوت عليه مجلس الشيوخ بالكامل.
يذكر، أن جون هانتسمان ولد في بالو التو بولاية كاليفورنيا عام 1960. وعمل في إدارتي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الابن، وكان أيضا نائبا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التجارة الخارجية، ونائبا لمساعد وزير التجارة الأمريكي.
وفي بداية التسعينات كان جون هانتسمان سفيرا للولايات المتحدة في سنغافورة، وفي الفترة 2009 — 2011 سفيرا في الصين. وفي 2005 — 2009 كان محافظا لولاية يوتا الأمريكية.
وفي عام 2011 ترشح هانتسمان للانتخابات الحزبية للحزب الجمهوري لاختيار المرشح لانتخابات الرئاسة في 2012، لكنه خسر أمام ميت رومني الذي أصبح مرشحا عن الحزب ومنافسا للرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية.
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