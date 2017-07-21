ترامب يحيل ترشيح هانتسمان لمنصب السفير لدى روسيا إلى مجلس الشيوخ

أحال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا ترشيح جون هانتسمان لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

واشنطن — سبوتنيك. وقد تم الإعلان عن نية ترامب ترشيح جون هانتسمان لمنصب السفير في موسكو يوم 18 تموز/يوليو الجاري. ومن المقرر ينظر في مسألة تعيينه لجنة متخصصة بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيصوت عليه مجلس الشيوخ بالكامل.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يرشح جون هانتسمان لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا

ولم يتم تحديد موعد النظر في ترشيحه بعد.

يذكر، أن جون هانتسمان ولد في بالو التو بولاية كاليفورنيا عام 1960. وعمل في إدارتي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الابن، وكان أيضا نائبا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التجارة الخارجية، ونائبا لمساعد وزير التجارة الأمريكي.

وفي بداية التسعينات كان جون هانتسمان سفيرا للولايات المتحدة في سنغافورة، وفي الفترة 2009 — 2011 سفيرا في الصين. وفي 2005 — 2009 كان محافظا لولاية يوتا الأمريكية.

وفي عام 2011 ترشح هانتسمان للانتخابات الحزبية للحزب الجمهوري لاختيار المرشح لانتخابات الرئاسة في 2012، لكنه خسر أمام ميت رومني الذي أصبح مرشحا عن الحزب ومنافسا للرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية.