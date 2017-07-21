زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا (فيديو)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا شدته 6.7 درجة وقع قبالة منطقة ساحلية في جنوب غرب تركيا يوم الجمعة.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 1:31 بالتوقيت المحلي (22:31 يوم الخميس بتوقيت غرينتش) قبالة مدينة مرمريس الساحلية في جنوب غرب تركيا. ووقع بالقرب من بلدة بودروم وجزيرة كوس اليونانية.

Moment of 6.3-strong earthquake in Turkey’s west coast caught on camerahttps://t.co/WP0b8UwVPt pic.twitter.com/VK9o1NItd0 — DAILY SABAH (@DailySabah) July 20, 2017

وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال، الذي قدرت في بادئ الأمر أن شدته بلغت 6.9 درجة، وقع على عمق 10 كيلومترات فقط تحت سطح البحر.

وزلزال شدته 6.7 درجة يعتبر زلزالا قويا ويمكنه إحداث أضرار كبيرة لكن تأثير ذلك الزلزال قد يحد منه وقوعه في البحر.