مركز الزلازل الأوروبي: زلزال تركيا قد يتسبب في أمواج تسونامي

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزال تركيا قد يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي) محدودة في المنطقة غير أن المسؤولين الأتراك رجحوا تشكل أمواج كبيرة وليس أمواج تسونامي.

© AFP 2017/ Sam Yeh زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا (فيديو)

ووفقا لـ"رويترز"، قال المركز على تويتر "تأكد حدوث أمواج مد عاتية محدودة. تجنبوا الشواطئ في المنطقة لكنكم ستكونون في مأمن في المناطق المرتفعة".

هذا ولم يصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادي الذي يراقب أمواج تسونامي في أنحاء العالم أي تحذير.