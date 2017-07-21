الأمم المتحدة تفرض عقوبات على تنظيمات إرهابية ومكاتب صرافة في سوريا

أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، إضافة مجموعتين مسلحتين وشركتي صرافة في سوريا وأربعة أشخاص إلى لائحة عقوباته بزعم ارتباطهم بتنظيم "داعش" و"القاعدة".

© AP Photo/ Diaa Hadid الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 سوريا يعتبرهم مسؤولين عن الهجمات الكيميائية

ووردت الأسماء الثمانية في ملحق لمسودة قرار أعدته الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب وتبناه المجلس بالإجماع.

والمجموعتان المسلحتان السوريتان هما "جيش خالد بن الوليد" المرتبط بتنظيم "داعش"، و"جند الأقصى" التي تم ربطها مؤخرا بـ"داعش" بعد ربطها في البداية بـ"جبهة النصرة "المرتبطة بدورها بـ"القاعدة".

وينشط "جيش خالد بن الوليد" في جنوب سوريا، بينما نقلت "جند الاقصى" عملياتها إلى الرقة معقل تنظيم "داعش" بعد إجبار مسلحيها على الخروج من محافظة إدلب بداية هذا العام.

وتعتبر المجموعتان من اللاعبين الثانويين في النزاع السوري المستمر منذ ستة أعوام، والذي ازداد تعقيدا مع دخول عدد كبير من التنظيمات الجهادية.

وتم أيضا إدراج "مكتب حنيفة للصرافة" في منطقة البوكمال في سوريا إلى لائحة العقوبات، إضافة إلى شركة "سلسلة الذهب" للصرافة ومقرها سوريا أيضا والمتهمة بنقل الأموال لصالح تنظيم "داعش".

أما الأشخاص الذين ضمتهم اللائحة، فهم ــ أومان روشام ومحمد بحرون نعيم أنغيه تامتومو، الموجود في سوريا حاليا، وقد نشطا في أندونيسيا وأشير إليهما بالضلوع في هجمات إرهابية.

وأيضا هناك مالك رسلانوفيتش بارخانويف ومراد هيراكليفيتش مارغوشفيلي اللذان ينشطان في منطقة القوقاز في روسيا وفي سوريا.

وتضم لائحة الأمم المتحدة السوداء للعقوبات حاليا 252 شخصا و76 كيانا لارتباطهم بتنظيم "داعش" و"القاعدة"، وقد تم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر دولي عليهم.