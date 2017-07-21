الرئيس الألماني يوقع قانونا يشرع الزواج المثلي

برلين — سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للرئيس الألماني أنا إنغيلكي، لوكالة "سبوتنيك": الرئيس وقع على القانون يوم أمس. وأضافت أن هذا القانون سيصبح ساري المفعول في بداية تشرين الأول /أكتوبر على أقل تقدير.

يذكر أنه سبق ووافق البوندستاغ (البرلمان)الألماني على قانون وصف بأنه قانونا للجميع لأنه يقتضي بالاعتراف بزواج المثليين. وصوت لصالح القانون 393 نائبا مقابل 226 نائبا ضده وامتنع أربعة عن التصويت.

هذا وصرحت المستشارة أنجيلا ميركل بأنها صوتت ضد هذا القانون، لأن الزواج في تصورها هو التحالف بين رجل وامرأة. إلا أنها أعربت عن أملها في أن القرار الذي اتخذه البوندستاغ سيضمن مزيدا من السلام الاجتماعي والوحدة في حياة المجتمع الألماني.