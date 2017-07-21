رئيس وزراء تركيا: ألمانيا شريك استراتيجي أزلي

وصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الجمعة 21 يوليو/تموز، ألمانيا بـ "الشريك الإستراتيجي الأزلي" مؤكدا على وجود جذور تاريخية للعلاقات التي تربط بين البلدين.

أنقرة —

© Sputnik. Odd Andersen ألمانيا تجمد مشروعات تسليح مع تركيا

سبوتنيك. وقال يلدريم، في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة:

تعتبر ألمانيا شريكًا استراتيجيًا أزليًا حيث كانت تركيا حليفة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وقبلها كان لألمانيا علاقات تاريخية متجذرة مع الدولة العثمانية, واليوم ترى حكومتنا ألمانيا كشريك استراتيجي لها.

ودعا يلدريم ألمانيا إلى التصرف بتأن وهدوء إذ لن يكون في صالح أحد حدوث أي ضرر في العلاقات بين البلدين لافتا إلى أهمية حل المشاكل بينهما عن طريق الحوار.

وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، قد شن أمس الخميس هجوما عنيفا على تركيا بسبب اعتقال مواطن ألماني على أراضيها قائلا "نحتاج لاتجاه جديد في العلاقات مع تركيا".

كما لوحت ألمانيا سابقا إلى احتمال قيامها بتعليق مبالغ المساعدات التي تقدمها إلى تركيا وذلك عقب استدعائها سفير أنقرة في برلين، للاحتجاج على اعتقال ستة من نشطاء حقوق الإنسان بينهم مواطن ألماني بتهمة مساعدة تنظيم إرهابي مسلح.