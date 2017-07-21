مقتل شخصين وإصابة 45 في انفجار بمدينة هانغتشو الصينية

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن شخصين قتلا وأصيب 45 آخرون في انفجار وقع اليوم الجمعة في أحد المطاعم بشارع مزدحم في مدينة هانغتشو بشرق الصين.

وذكرت شينخوا أن انفجارا ضخما أدى إلى تضرر حافلات وسيارات وإصابة المارة في المنطقة. وأضافت أن القتيلين كانا من المسافرين على الطريق.

© AP Photo/ Matt Dunham ارتفاع عدد ضحايا حريق الصين إلى 22 قتيلا

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي النار مشتعلة في المطعم وأعمدة الدخان تتصاعد في الهواء. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة المنطقة على مدونته الرسمية أن السلطات أخمدت الحريق.

ولا يزال سبب الانفجار رهن التحقيق لكن شينخوا قالت إنه ربما نجم عن غاز مسال في زجاجات بالمطعم.

والانفجارات وغيرها من الحوادث الأخرى من الأمور الشائعة في الصين وترجع في كثير من الأحيان إلى التراخي في تطبيق قواعد السلامة. وتعهدت الحكومة المركزية بتحسين الرقابة لتفادي مثل هذه الحوادث.