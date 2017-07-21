علماء يتوقعون نشوب حرب بين مصر وأثيوبيا بسبب الماء

ويعتقد العلماء الأمريكيون أنه ستنشب حرب بسبب الماء بين بعض الدول، بحسب "روسيسكي ديالوغ".
ومن المتوقع نشوب حرب بين الهند وباكستان، وسبب النزاع نهر السند. وزيادة التوتر بين الصين وفيتنام بسبب نهري بييتسزان وسيدزيان. وميانمار الأن في وضع صعب بسبب نهر إيراوادي. ونشوب نزاع عنيف في أفريقيا بين مصر وأثيوبيا بسبب نهر النيل، وتخطط أثيوبيا لبناء سدود على نطاق واسع عليه.
ويمكن أن تؤدي مثل هذه الكوارث إلى نقص المحاصيل وخسائر في الأرواح، وكذلك ارتفاع سعر مياه الشرب في المناطق المذكورة أعلاه.
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